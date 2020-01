Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf!

Ze doen een molensteen om je nek en duwen je overboord … Nee, dit is geen gerechtelijke executie. Want wie in Israël de doodstraf verdient, wordt gestenigd. En de Romeinen voltrekken de doodstraf met het zwaard, of in het ergste geval door kruisiging. Zo’n steen om je nek, dat hoort bij de praktijken van zeerovers die zich van hun slachtoffers willen ontdoen. De steen trekt je..

Maar Jezus zegt: hoe gruwelijk ook, het is nog altijd beter dan dat je een enkel kleintje laat struikelen, iemand die niet meetelt. Want als je dán God onder ogen moet komen, zul je wensen voorgoed te kunnen verdwijnen …

