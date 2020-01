Kinderspel

Bioloog Klaas Nanninga verzamelde in vijftig jaar een eigen natuurhistorisch museum bij elkaar. Om de week vertelt hij over een vondst. Vandaag: Steltlopers.

Er ligt een wereld van verschil tussen de kinderspelen van vroeger en de games van nu. De hoeveelheid lichaamsbeweging alleen al. Dat is nu voornamelijk duimendrukkerij.

Ook in mijn jeugd veranderde het spel. Bikkelen en stokpaardjes waren net uitgestorven. Een enkel kind rende nog wat nadenkend met een hoepel rond ('waarom doe ik dit eigenlijk?'). Na een tijd van bezinning kwam de hoelahoep ervoor in de plaats, dat scheelde in elk geval een flink stuk lopen. Ook de laatste tol was wel weggeslagen. Het kostte vaak veel inspanning om dat ding aan de gang..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .