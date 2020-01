Aantal thuiszittende leerlingen opnieuw gestegen

Den Haag

Met thuiszitters worden jongeren met een leerplicht bedoeld die tenminste drie maanden niet op school verschijnen. Sommigen durven zich niet te laten zien omdat ze worden gepest of overgewicht hebben, blijkt uit onderzoek. Andere leerlingen komen niet opdagen vanwege ernstige problemen thuis, stress of problematisch cannabisgebruik. Het lukt scholen niet hun gepaste hulp te bieden.

In 2016 kwamen het onderwijs en het kabinet met een actieplan, waardoor in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden zou thuiszitten zonder passend aanbod van onderwijs of zorg. Vorig jaar luidden onderwijsbonden al de noodklok toen bleek dat de doelstellingen waarschijnlijk niet gehaald zouden worden. In plaats van een daling neemt het aantal thuiszitters al jaren toe: van 3254 leerlinge..

