Onderwijsstaking brengt tienduizenden op de been

Amsterdam

De Algemene Onderwijsbond AOb heeft alleen al in het centrum van Amsterdam meer dan 15.000 stakende onderwijskrachten geteld, meldt ze op haar site. In de Rotterdamse Kuip waren er volgens de organisatie 10.000 mensen bijeen. In Groningen deden circa 5000 mensen mee aan een mars door de binnenstad, zegt de bond, net als in Zutphen. In Den Haag werden zeker 3000 boze leer..

politici

Landelijke politici betuigden de boze leerkrachten steun met hun protest. Jesse Klaver van GroenLinks en Lodewijk Asscher van de PvdA waren op de Dam. Klaver beaamde de uitspraak van de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman, die vreest voor een grotere ongelijkheid, omdat de scholen in de sociaal zwakste wijken het moeilijkst vacatures kunnen vervullen.

