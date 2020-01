Geen akkoord van Kootwijkerbroek

Bij de gesprekken van minister Schouten en premier Rutte met boeren en natuurorganisaties was de pers niet welkom. Radio Kootwijk Het was een ‘constructief’ gesprek geweest, waarin het af en toe best wel ‘schuurde’, maar dat wel tot consensus leidde. De inhoud daarvan: boeren en natuurbeschermers moeten samenwerken om de stikstofcrisis te bezweren.