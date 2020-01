Advies: verdacht kind niet in een politiecel

Amsterdam

Wat houdt het advies precies in?

De RSJ vindt dat verdachte kinderen gedurende een politieonderzoek beter thuis, in een jeugdinstelling of meer kindvriendelijke omgeving kunnen blijven.

Als dat niet mogelijk is, moeten de kinderen in elk geval niet langer dan 24 uur in een politiecel worden vastgehouden. Daarna moet een rechter besluiten of de minderjarige op vrije voeten komt of in voorlopige hechtenis wordt genomen. De RS..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .