Tienduizenden leraren staken, want de druk is groot

Meer dan vierduizend scholen houden donderdag en vrijdag hun deuren gesloten. ‘De druk is groot, de onvrede in de sector enorm.’

(beeld nd)

Marco van de Beek (beeld nd)

Amersfoort

Bijna de helft van alle basis- en middelbare scholen in Nederland blijft donderdag en vrijdag dicht. Tienduizenden leraren en schoolleiders uit het hele land gaan de straat op. ‘Een noodkreet’, volgens CNV-bestuursvoorzitter Jan de Vries. ‘De druk is groot, de onvrede in de sector enorm.’

Het onderwijs kampt al lange tijd met grote personeelstekorten. Daardoor loopt de werkdruk op. In het voortgezet onderwijs staan bij gebrek aan beter, regelmatig onbevoegde docenten voor de klas. Het lerarentekort manifesteert zich het duidelijkst bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, Duits, Frans en klassieke talen. De komende jaren gaan bovendi..

