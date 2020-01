Rutger Bregman in brief aan Nederland: 'Overstromingsgevaar!'

In een open brief aan alle Nederlanders vraagt de bekende auteur Rutger Bregman dringend aandacht voor de stijgende zeespiegel. Het land loopt serieus overstromingsgevaar. De Watersnoodramp van 1 februari 1953 kan zich herhalen, waarschuwt hij. Utrecht

Rutger Bregman: ‘Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren’. (beeld youtube / de correspondent)

‘Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren’, waarschuwt Bregman in het pamflet, dat gratis verkrijgbaar is op internet en verspreid wordt via de nieuwssite van de Correspondent. Volgens de jonge schrijver loopt het laaggelegen Nederland in de nabije toekomst groot gevaar. Hij sprak hierover zeven wetenschappers en was ‘verbijsterd over hoe openhartig zij spreken over het s..

Diverse deskundigen reageren met instemming, maar ze gaan niet allemaal even ver. We gaan niet ten onder, suste de nationale Deltacommissaris Peter Glas in een reactie; nu niet, en ook niet binnen een eeuw. Maar, zegt hij ook, de zee kan wel echt sneller gaan stijgen dan we nu denken. Nederland heeft, zegt Glas, daarbij een uitstekende uitgangspositie om zich nog tijdig aan te passen. Klimaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .