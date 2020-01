Nederlands fregat vertrokken naar Iran

Den Helder

Straffe wind dinsdagmiddag in de marinehaven van Den Helder. Bemanningsleden zeulen de laatste spullen aan boord van de F804. In de helikopterhangar bij het achterdek zijn twee matrozen druk met een stofzuiger en een bezem. Familieleden melden zich pas op de kille kade om te zwaaien als de trossen van Zr.Ms. De Ruyter rond drie uur echt los gaan.

Het luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine is op weg naar de Golfregio. Als het daar over drie weken aankomt, zal het in de Straat van Hormuz de 'maritieme veiligheid in het onrustige gebied versterken'. Zo heet het althans in diplomatieke taal. De commandant van De Ruyter, kapitein-luitenant ter zee Theo Klootwijk (48), praat ook als een di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .