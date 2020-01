Aantal opgeleverde nieuwe woningen hoogste in tien jaar

In 2019 werden 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal in tien jaar tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Den Haag

In Nederland staan sinds 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Deze voorraad steeg in 2019 met 0,9 procent. Dit is niet alleen te danken aan opgeleverde nieuwbouwwoningen: het splitsen van woningen of het transformeren van gebouwen die eerst een andere functie hadden hoort hier ook bij. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een kantoorgebouw dat wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Slo..

