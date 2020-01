Enige Nederlandse Van Eyck naar België

Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam leent zijn schilderij van Jan van Eyck, het enige in een Nederlandse collectie, uit aan België. Vanaf zaterdag is 'De drie Maria’s aan het graf' te zien in het Museum voor Schone Kunsten Gent op de tentoonstelling Van Eyck – een optische revolutie. Het werk, dat uit 1425-1435 stamt en zeven jaar geleden werd geconserveerd, is om het belang en ook om de kwetsbaarheid ervan niet eerder uitgeleend. De Belgen hebben 2020 uitgeroepen tot Van Eyck-jaar, nadat ze 2018 tot Rubens-jaar maakten en 2019 tot

Brueghel-jaar. Museum Boijmans Van Beuningen is momenteel gesloten wegens een verbouwing. <