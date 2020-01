Kritiek op geweld Irak tegen betogers

Bagdad

Nederland, de Verenigde Staten, Canada en veel Europese landen hebben het optreden van Iraakse ordetroepen en milities tegen demonstranten scherp veroordeeld. Er is opnieuw met scherp geschoten en meerdere betogers zijn gewond geraakt of zelfs gedood. Terwijl de regering in Bagdad had beloofd dat dat niet meer zou gebeuren, aldus de ambassadeurs van zestien westerse bondgenoten in een gezamenlijke verklaring.

Demonstranten gingen afgelopen dagen in Bagdad en andere steden de straat op om te protesteren tegen de invloed van Iran in hun land. <