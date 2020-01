Noodplannen voor onderwijs

Den Haag

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Een aantal Amsterdamse scholen bleef in december een week dicht om te zoeken naar een oplossing. Donderdag en vrijdag sluiten in heel het land weer veel scholen de deuren voor een grote staking.

De drie grootste steden dringen onder meer aan op soepelere regels om bijvoorbeeld mensen die een ander vak hebben geleerd, zoals gym- en muziekleraren, voor de klas te zetten. Slob wil ze daarbij helpen. Zodra hij weet waar de regels precies knellen, wil hij kijken of dat anders kan.

