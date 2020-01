06.00 Teleshop 7: Mediashop 06.30 B.O.Z.: Blazing Team 06.53 B.O.Z.: Inazuma 11 07.19 B.O.Z.: Power Rangers Beast Morphers 07.42 B.O.Z.: LEGO Ninjago 07.52 B.O.Z.: Bakugan: Battle Planet 08.05 B.O.Z.: Pokémon 08.27 B.O.Z.: Draken: Race Naar De Rand 08.53 B.O.Z.: Mr. Bean 09.04 B.O.Z.: De Uil 09.14 B.O.Z.: Oggy En De Kakkerlakken 09.21 B.O.Z.: De Daltons 09.30 Flodder 10.00 Flodder 10.30 Married With Children 11.00 Married With Children 11.30 Bezopen Bestuurders 12.00 Bezopen Bestuurders 12.30 Stop! Politie 13.30 Idioten op de weg 14.00 Idioten op de weg 14.30 Bezopen Bestuurders 15.00 Bezopen Bestuurders 15.30 Pawn Stars 16.00 Pawn Stars 16.30 Married With Children 17.00 Married With Children 17.30 Flodder 18.00 Flodder 18.30 The A-Team 19.30 Hardcore Pawn 20.00 Hardcore Pawn 20.30 Conan The Barbarian 23.00 I, Frankenstein 01.10 Teleshop 7: Glamcam 02.01 Teleshop 7: Glamcam 05.00 Teleshop 7: Morning Chat 05.45 Teleshop 7: Car Tracks

09.00 Winterbeelden 12.30 Rolkrant 14.00 Ketnet Junior 19.10 Blue Planet Revisited 20.00 Terzake 20.30 De afspraak 21.20 De eeuwige oorlog 22.10 De ideale wereld 22.55 Winteruur 23.10 The World According to Radiohead 00.05 Canvaslus

06.00 Another Life 06.25 Het meesterwerk van God 06.55 Krummel 07.30 Joseph Prince 08.00 Joyce Meyer 08.30 Homecoming 09.00 Uitgelicht! 09.15 Wijs 09.45 Het meesterwerk van God 10.15 Feesten & Falafels 10.45 Israel in Focus 11.20 Uitgelicht! 11.35 Van Binnenuit 12.05 Wijs 12.35 Geloven is voor iedereen 13.04 Het meesterwerk van God 13.35 Another Life 14.00 Drive Thru History 14.30 Van Binnenuit 15..

