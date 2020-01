07.30 Blauw Bloed 08.10 Professors op Pad 08.50 Het Israël van Heertje en Bromet 09.40 Hier zijn de Van Rossems 10.25 Meldpunt 10.55 De publieke tribune 11.50 De Nieuwe Buur 12.25 Dilemma's rond leven en dood 12.50 Politieke partijen 13.00 NOS Journaal 13.10 Toms Ierland 13.55 Op weg: Hunebed Highway 14.25 Podium Witteman 15.30 Fryslân DOK 16.05 In Europa - de geschiedenis op heterdaad betrapt 17.00 NOS Journaal 17.10 EO Metterdaad 17.40 Jacobine 18.15 Nederland Zingt 18.45 BinnensteBuiten 19.20 De Verandering 19.55 Blauw Bloed 20.40 Langs de Rijn 21.30 Nieuwsuur 22.10 Mondo 23.05 Close Up: De erfenis van Fernando Botero 00.35 De nachtzoen 00.50 Nieuwsuur 01.30 Nieuwsuur

06.25 Pingu 06.30 Sarah en Eend 06.40 Sesamstraat 06.55 Timmy tijd 07.00 Zin in Zappelin 07.01 Nelli en Nora 07.10 Nelli en Nora 07.17 Zin in Zappelin 07.20 Noddy, de detective 07.31 Zin in Zappelin 07.35 Bob de Bouwer 07.44 Zin in Zappelin 07.45 Wickie de Viking 07.59 Zin in Zappelin 08.00 Masha en de beer 08.15 Zapp Kids Top 20 08.45 Zappsport 09.00 Zapplive 09.20 Zapp Detective 09.30 Zapplive 0..

