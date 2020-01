06.00 Loop: Hart van Nederland - Late editie 07.20 Shownieuws - Late editie 07.50 The Doctors 08.45 Droomhuis op het Platteland 09.35 Secret Life of the Zoo 10.45 De Scheetjes: bouwen op Bonaire 11.50 Verkopen of Verbouwen 12.40 Lingo 13.10 Man bijt hond 13.40 100 jaar jong 14.35 The Doctors 15.30 Verkopen of Verbouwen 16.30 Droomhuis op het Platteland 17.30 Hart van Nederland - Vroeg 17.55 Weer 18.00 Shownieuws - Vroege editie 18.30 Secret Life of the Zoo 19.30 Man bijt hond 20.00 Lingo 20.30 De 25 meest onvergetelijke momenten van de Oranjes 22.30 Hart van Nederland - Late editie 22.50 Weer.nl 22.55 Shownieuws - Late editie 23.30 Man bijt hond 00.00 Lingo 00.30 100 jaar jong 01.20 Loop: Hart van Nederland - Late editie

