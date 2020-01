06.00 Teleshop 5: Mediashop 07.30 Teleshop 5: Online gespot 08.00 Teleshop 5: Tommy Teleshopping 09.50 Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl 10.00 Teleshop 5: Dit is mijn toekomst 10.35 Teleshop 5: Kortingsbrigade.nl 10.45 Teleshop 5 Tommy Teleshopping 11.00 Teleshop 5: Mediashop 12.30 Teleshop 5: Dit Is Mijn Toekomst 13.30 Teleshop 5: Dit Is Mijn Toekomst 13.45 Teleshop 5: Mediashop 14.20 Teleshop 5: Tommy Teleshopping 16.40 Makelaars met een missie 17.40 Dr. Phil 18.30 Deurwaarders UK 19.30 Horrorhuurders & Huisjesmelkers 20.30 De douane in actie 21.30 Team Parate Eenheid 22.30 24 uur in de E.R. 23.30 Horrorhuurders & Huisjesmelkers 00.30 Mislukte Plastische Chirurgie 01.25 Teleshop 5: Nachtlounge 02.10 Teleshop 5: Nachtlounge 05.00 Teleshop 5: Car Tracks 05.30 RTL De Journal

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.