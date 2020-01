06.25 Nederland in beweging 06.40 De ijzersterkste 07.40 FC De Helden 08.25 Knoop Gala: De mooiste liedjes 09.15 Night of the Proms 10.15 Floortje naar het einde van de wereld 11.10 André Rieu Welcome to my World 12.00 NOS Journaal 12.10 Buitenhof 13.10 Close Up: Jasperina de Jong - Op eenzame hoogte 14.45 Ik vertrek 15.35 De Rijdende Rechter 16.10 'Het is wat het is' - Het einde van Jan en Anny op de bühne 17.10 Hét Afscheidsconcert: Jan en Anny 18.00 NOS Journaal 18.10 TV Monument 19.00 NOS Studio Sport 20.00 NOS Journaal 20.25 Heel Holland Bakt 21.20 Wie denk je wel dat je bent 22.10 Andere Tijden Sport 22.45 Evenblij maakt Vrienden 23.35 NOS Journaal 23.50 De Kolping: een volkswijk in renovatie 00.35 De ijzersterkste 01.32 NOS Journaal 01.35 NOS Journaal

