06.25 Pingu 06.35 Sarah en Eend 06.40 Timmy tijd 06.45 Ziggy en de Zootram 06.55 Bo Beer 07.02 Zin in Zappelin 07.05 Dropje 07.11 Zin in Zappelin 07.15 Noddy, de detective 07.26 Zin in Zappelin 07.30 Bob de Bouwer 07.39 Zin in Zappelin 07.40 Buurman en buurman 07.50 Buurman en buurman 07.56 Zin in Zappelin 08.00 De Zoo 08.10 De Zoo 08.25 Studio Snugger 08.40 Zappsport 09.00 Z@ppbios: Storm - Letters van Vuur 10.40 CupCakeCup 11.35 Welkom bij de Romeinen 12.00 Welkom bij de Romeinen 12.25 Welkom bij de Romeinen 12.50 Welkom bij de Romeinen 13.25 Welkom bij de Romeinen 13.45 Welkom bij de Romeinen 14.15 Welkom bij de Romeinen 14.35 Welkom bij de Romeinen 15.05 Freeks wilde wereld 15.15 Freeks wilde wereld 15.25 Klaas Kan Alles Kort 15.30 Z@ppbios: Mees Kees langs de lijn 16.50 Willem Wever flits 16.55 Checkpoint 17.20 De Proefkeuken 17.45 Topdoks 18.15 De blauwe hond 18.30 Taarten van Abel 19.00 NOS Jeugdjournaal 19.25 ZappDoc: Wat zou jij doen? 19.40 3 op Reis 20.15 Keizersvrouwen 21.10 Promenade 21.40 Toren C 22.15 Dat zijn geen grappen: 2019! 23.15 Elton John: Uncensored 00.20 NOS Studio Sport 01.20 NOS Studio Sport 02.25 NOS Studio Sport 03.24 Tekst TV

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.