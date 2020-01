06.45 Andries 07.15 De Verandering 07.45 Met hart en ziel 07.55 Jacobine 08.25 De Verwondering 08.55 Ik mis je 09.20 Zie je zondag! 09.45 Geloofsgesprek 10.00 Eucharistieviering 11.05 Nederland Zingt Dichtbij 12.05 EO Metterdaad 12.35 Sign of the Times: Mensch 13.07 Wilde Ganzen 13.15 Fryslân DOK 13.45 Brainwash Talks 14.05 Langs de Rijn 14.50 De kennis van nu 15.25 De Boeddhistische Blik: Buddha in Africa 16.25 De Nieuwe Buur 16.49 Socutera 17.00 NOS Journaal 17.10 Natuur op 2: Sneeuwdieren 18.10 Podium Witteman 19.15 MAX maakt mogelijk 19.50 Hier zijn de Van Rossems 20.35 Het Israël van Heertje en Bromet 21.30 Nieuwsuur 22.10 In Europa - de geschiedenis op heterdaad betrapt 23.00 Wintertijd 2020 23.43 Naches 23.55 Nieuwsuur 00.30 Buitenhof 01.25 Nieuwsuur

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.