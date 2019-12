07.05 Blauw Bloed 07.45 De Verwondering Kerstviering 08.35 Ik mis je 09.00 Nederland Zingt Dichtbij 09.55 Kerkdienst 11.00 Eucharistieviering/Eurovisie 12.00 Urbi et orbi 12.25 Kerst in Rome 13.00 Kersttoespraak koning Willem-Alexander met gebarentolk 13.05 NOS Journaal 13.20 Kassa 14.10 Kruispunt 14.35 Gort over de Grens 15.15 Het Kerst muziekgala 2019 16.15 Tiende van Tijl Special: de 9de van Beethoven 17.00 NOS Journaal 17.15 De kracht van de kringloopwinkel 18.00 De slimste mens 18.45 BinnensteBuiten 19.25 Nederland Zingt 20.25 De slimste mens 21.10 De kracht van de kringloopwinkel 22.00 NOS Journaal 22.15 De Kerstmatinee 23.35 MAX Proms 00.35 Zoon van Mokum 01.30 De nachtzoen

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.