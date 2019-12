06.10 MAX Geheugentrainer 06.25 Missie MAX 2019 07.05 Kook mee met MAX 07.25 Missie MAX Kerstgroeten 07.45 Spoorloos 08.45 Een Huis Vol 09.40 Mevrouw Bijl 11.10 Máxima, de pleitbezorger 12.00 NOS Journaal 12.10 Kerst met de Zandtovenaar 13.00 Kersttoespraak koning Willem-Alexander 13.10 NOS Journaal 13.20 Trouw Kerstconcert 2019 14.35 Het geheime dagboek van Hendrik Groen 15.15 Mensen met M 16.05 Beste Zangers Kerstspecial 2019 17.00 NOS Journaal 17.10 43ste Circusfestival van Monte Carlo 17.50 Socutera 18.00 NOS Journaal 18.05 Kersttoespraak koning Willem-Alexander 18.15 43ste Circusfestival van Monte Carlo 19.05 Een Huis Vol 19.49 TOP 2000 pick-up tour 20.00 NOS Journaal 20.25 Kerstfeest in de stad 21.45 Doorbakken 22.35 Mensen met M 23.20 NOS Journaal 23.28 TOP 2000 pick-up tour 23.35 Detectives: Midsomer Murders 01.16 Not the Robbie Williams Christmas Show 02.10 MAX PubQuiz 02.50 Bijzondere dagen in Nederland: Kerst 03.45 Missie MAX Kerstgroeten 04.00 NOS Journaal 04.10 NOS Journaal 05.55 Nederland in beweging

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.