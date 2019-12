06.01 Tekst TV 06.25 Pingu 06.30 Sarah en Eend 06.40 Kleine No-No 06.59 Zin in Zappelin 07.00 Dropje 07.09 Zin in Zappelin 07.10 Kindertijd 07.11 Imran 07.15 Ik was het niet! 07.26 Het kapsel 07.35 Hond 07.37 Zin in Zappelin 07.40 Buurman en buurman 07.47 Zin in Zappelin 07.50 De Zoo 08.01 Zin in Zappelin 08.05 WieKent De Boterhamshow 08.30 Studio Snugger 08.45 Zappsport 09.00 Z@ppbios: Wiplala 10.35 Remy en Juliyat 11.40 Weekoverzicht SpangaS 12.35 Vrolijke Kerst Marathon 12.36 Vrolijke Kerst 12.46 Vrolijke Kerst 12.55 Vrolijke Kerst 13.05 Vrolijke Kerst 13.15 Vrolijke Kerst 13.27 Vrolijke Kerst 13.36 Vrolijke Kerst 13.45 Vrolijke Kerst 13.54 Vrolijke Kerst 14.03 Vrolijke Kerst 14.15 CupCakeCup 14.40 CupCakeCup 15.05 Remy en Juliyat 15.30 Z@ppbios: Joe Biljoen 16.35 Checkpoint 16.40 Freek in het wild 16.50 Hoofdzaken 17.05 Kerst met de Zandtovenaar 17.55 Remy en Juliyat 18.15 De blauwe hond 18.30 Taarten van Abel 19.00 NOS Jeugdjournaal 19.25 Zapp Echt Gebeurd: Tweestrijd 19.40 3 op Reis 20.15 Keizersvrouwen 21.10 Promenade 21.45 Harkum 22.15 The Elvis All-Star Tribute Special 23.45 Top 2000: The Untold Stories 00.25 3FM Serious Request: The Lifeline