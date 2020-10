Particuliere voetbalscholen geven trainingen buiten de clubs om. Raken voetballertjes overbelast?

Particuliere voetbalscholen schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Tegen betaling bieden bedrijven trainingen, clinics en voetbalkampen aan. Niet iedereen is even enthousiast over de scholen, maar bij de Wooter Academy glunderen de kinderen.

Amersfoort

De voetbalscholen vormen een aanvulling op de trainingen van Betaald Voetbal Organisaties en amateurverenigingen die bij de KNVB zijn aangesloten. Sommige scholen leggen de nadruk op techniek, andere geven oefenstof aan om kracht of loopvermogen te verbeteren. Jongeren maken graag gebruik van het aanbod van de voetbalscholen, waarvan er inmiddels 250 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn. In 2016 bedroeg dit aantal nog 170, in 2013 waren er 80 geregistreerde voetbalscholen.

‘De bedoeling is op zich goed, maar wij trainen al drie keer per week en spelen in het weekend een wedstrijd’, zegt Gert van der Wal, Hoofd Opleiding van derde divisionist Barendrecht, een gerenommeerde club met 2200 leden. ‘Wij hebben goed gekwalific..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .