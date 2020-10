De eerste ontmoeting tussen Ajax en Liverpool was onvergetelijk en toch door niemand gezien

Woensdagavond speelt Ajax in de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool. De eerste ontmoeting tussen die clubs was de befaamde ‘mistwedstrijd’, bijna 54 jaar geleden.

Keeper Tommy Lawrence (1940-2008) in het Olympisch Stadion op 7 december 1966 tijdens de Europacupwedstrijd Ajax-Liverpool in Amsterdam.

Amsterdam

Op 7 december 1966 speelde Ajax voor het eerst tegen Liverpool, in de tweede ronde van de toenmalige Europacup 1 voor landskampioenen. Het Olympisch Stadion was de locatie, een grote bak van beton en baksteen uit 1928. Het eigen Ajax-honk De Meer was even knus als te klein. Mist zorgde ervoor dat niemand iets kon zien, maar toch staat de wedstrijd vastgepind in het collectieve sportgeheugen van Nederland.

Bals en Bal

Niemand gaf de Amsterdammers een kans. O ja, er was genoeg talent en er was de menselijke, maar harde en systematische aanpak van trainer Rinus Michels. De oud-voetballer van Ajax was in 1965 de opvolger van nota bene de Brit Vic Buckingham die er niets van bakte; Ajax eindigde dat..

