Ab Krook (1944-2020)Smokkelen met de tijd

Ab Krook als damestrainer in 1976.

Het eerste was aan de orde tijdens de rit op de tien kilometer van Bob de Jong, in 2006 bij de Olympische Winterspelen in Turijn. De Jong moest op schema rijden, maar de rondjes liepen op. Dus gaf Krook met zijn bord langs de kant niet 32.0 aan, een psychologische afknapper, maar 31.9 seconden. Daardoor kreeg de stemmingsgevoelige De Jong vleugels en pakte hij de gouden medaille.

De andere smokkel was minder mooi. Ook in Turijn zou hij geld hebben geboden aan schaatsers om een startplek op de 5000 meter vrouwen te gunnen aan Gretha Smit. Voor een onderzoekscommissie stelde Krook zich niets te kunnen herinneren. Later zou hij doping hebben verzorgd voor wielrenner Eddy Bouwmans.

Tegenover de smokkel staat het enorme enthousiasme waarmee Kro..

