Een wielerkoers als bindmiddel

De Ronde van Vlaanderen kijk je niet, die beleef je. ‘Vlaanderens Mooiste’, zondag is de 104e editie, staat garant voor spektakel. En ook in coronatijd geldt dat de koers mensen uit de dagelijkse misère haalt.

Het peloton in actie op de Kapelmuur tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2019.

Sint-Niklaas - Meerbeke

Als wielrenner Johan Lammerts op 1 april 1984 uit de bedstee stapt en gespannen uit het venster gluurt, stelt hij vast dat de neerslag ook deze dag weer een belangrijke rol zal spelen tijdens de koers.

Zijn rol in de Ronde van Vlaanderen, als wielerspektakel ook wel ‘de hoogmis’ genoemd, is vakkundig knechtwerk leveren voor kopman Phil Anderson. Daarnaast waar het kan de Belgische toprenners Eric Vanderaerden en Eddy Planckaert ondersteunen. Dat trio, weet Lammerts, bezit de gave om de intense en prestigieuze klassieker voor de ploeg binnen te slepen. Als neo-prof is Lammerts allang blij dat hij mag meerijden.

Tien uur later wrijft Lammerts voor de camera van de Belgische televisiezender VRT de kluiten mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .