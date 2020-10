De mooiste voetbalstadions ter wereld in een boek vol met foto’s

Mijn laatste column in deze krant ging over voetbal als religieus fenomeen. Een van de aspecten die niet belicht werden was de gang naar kerk en/of stadion. Toen ik halverwege de jaren tachtig naar De Meer begon te gaan kwamen van alle kanten de fans als beken aanstromen om op de Middenweg een rivier te vormen, stromend naar wat door de fans beleefd werd als een tempel. Het deed denken aan het Huizen van mijn jeugd, waar ‘de stammen naar Gods Naam genoemd’ uit alle straten en straatjes samen kwamen en hun weg zochten naar, in ons geval, de Oude Kerk. Helaas ook in mijn dorp verleden tijd.

365. The world’s greatest football grounds is een Nederlandse productie en is een bijzondere uitgave van het Santos Magazine, een blad..

