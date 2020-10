De bal is in, het spel voorlopig uit

Dinsdag speelden de vrouwen in Joure, zoals vele amateursporters, hun voorlopig laatste wedstrijd. ‘We mogen er nog één keer lekker tegenaan.’ Het volleybalseizoen was amper begonnen.

Joure

Een uur nadat premier Mark Rutte tijdens de persconferentie in Den Haag heeft aangekondigd dat amateursporten in teamverband er voor volwassenen de komende tijd niet meer inzit, vliegt 150 kilometer verderop in Joure de laatste bal langs het blok. Nipt in. Maar het spel is uit, voorlopig.

Joure 2 tegen Harlingen 1 is een sportwedstrijd zoals er duizenden zijn. Maar de eerste ronde in de strijd om de regionale beker kan wel eens de laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Met pas vier wedstrijden achter de rug in de 1e klasse G was dat seizoen amper begonnen. ‘We hadden er echt naar uitgekeken’, zegt aanvoerder Yvonne Verweij. ‘Maar we zeiden al tegen elkaar: we geven het drie weken. Ontzettend jammer. Maar wat nodig..

