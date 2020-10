Solomon Bockarie ontsnapte aan pijn in Sierra Leone. ‘God zal mij de kracht geven om terug te komen’

‘Ratatatatat!, Ratatatat!’ Solomon Bockarie herhaalt het indringende geluid van de kogelserie die zijn vader doodde. Nog jaren na de executie klonk de echo ervan in het leven van de jonge topsprinter. In een café in Rijswijk vertelt hij erover en over een pas verschenen boek over zijn leven.

Rijswijk

Solo, de olympische droom van een oorlogskind is een boek dat je bij de keel grijpt. Auteur Hugo Verkley schetst beeldend hoe atleet Solomon Bockarie (33) ontsnapte aan de misère in Sierra Leone en in Nederland een bestaan opbouwde als topsprinter.

Op pagina 32 van het onlangs verschenen sportboek dringt zich een beeld op dat de lezer tot aan de finish blijft vasthouden. ‘Bij iedere stap werd het lichaam van mijn vader kleiner. We keken net zolang totdat hij niets meer was dan een klein stipje en uit ons gezichtsveld verdween.’ Solomon Bockarie groeide op in Afrika en raakte als negenjarig hummeltje in shocktoestand toen zijn vader voor zijn ogen in zijn geboortedorp Makeni werd geëxecuteerd. Mensen in Sierra Leone zijn wel w..

