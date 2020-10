Vechten met oude wapens en technieken: ‘Wij oefenen technieken zoals die in Waterloo werden gebruikt’

Leiden

Op de lange bruine bank in de sporthal van basisschool Lucas van Leydenschool liggen deze dinsdagavond handleidingen en boeken tentoongespreid. ‘Kijk, dit is een prachtig werk’, zegt Martin de Jong (44), de voorzitter van HSSV Ludolph van Ceulen. De Jong pakt de uit 1937 stammende instructiegids vast en leest de titel haast plechtig voor. ‘Voorschrift voor de opleiding in het vechten met de blanke wapens.’

De Jong, zelf een voetballer, had altijd al belangstelling voor krijgskunde en vechtsport. ‘Ik heb zelfs een tijdje op laag niveau gebokst. Vijf jaar geleden ben ik uiteindelijk in de wereld van de historische krijgskunsten gerold en heb ik mijn vriendin Anouk Post ontmoet. Zij is ook een groot liefhebber van de sport. We komen hi..

