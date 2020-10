Sifan Hassan traint op Papendal onder grote belangstelling: ‘Het is goed om weer terug te zijn’

Niets maakt deze middag zulke harde klappen op het blauwe tartan van de atletiekbaan op Papendal als de voeten van Sifan Hassan. De tweevoudig wereldkampioene woont sinds deze week in Nederland. Voor hoelang weet niemand. Sinds de coronacrisis leidt Hassan een zwervend bestaan.

Ze was in haar geboorteland Ethiopië voor een hoogtestage toen de pandemie de terugkeer naar haar trainingsbasis in Amerika onmogelijk maakte. Hassan zat in plaats van vier weken vijf maanden in Ethiopië en is nu na een trainingsperiode in het Zwitserse Sankt Moritz neergestreken op de plek waar ze begon met hardlopen: Nederland.

De 27-jarige atlete trekt veel bekijks op het nationaal sportcomplex. De jonge talenten die aan het trainen zijn, zien niet elke dag een w..

