In memoriam Frans Derks (1930-2020): Geen flierefluiter

Frans Derks in een in 1976 door Frans Molenaar ontworpen eendelig pak.

Voor de VAR en voor de tijd dat elke voetbalwedstrijd digitaal live te zien was, waren scheidsrechters Bekende Nederlanders. En Frans Derks dook daarvoor bepaald niet weg. Wat opviel in een uitzending van Andere Tijden die in januari 2019 werd gemaakt, is dat achter zijn nieuwsgierige deelname aan de Maagdenhuisbezetting in 1969 en zijn tot kort voor zijn dood - op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Breda - vrijdag jl. stug volgehouden lichaamsoefeningen een zelfde soort mentaliteit zat: de hardnekkigheid van een gedisciplineerde vrijdenker.

Frans Derks floot als scheidsrechter weinig en gebruikte de gele en rode kaarten nog minder. Ze pasten niet in het ultra korte sportbroekje dat zijn handelsmerk werd (hoewel het gemeengoe..

