Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic grijpt naast Tourzege: Pogacar verovert gele trui in klimtijdrit

De 21-jarige Sloveen was bijna twee minuten sneller dan zijn rivaal van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. De nederlaag van Roglic, die als vijfde eindigde, kwam hard aan bij de Nederlandse formatie. Zo ook bij Tom Dumoulin, die gedurende de Tour veel werk opknapte voor zijn kopman Roglic. Hoewel de Nederlander knap tweede werd in de tijdrit, reageerde hij teleurgesteld. ‘Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit is een flinke klap.’ Over zijn kopman: ‘Er was niks mis met Roglic. Hij voelde zich prima en wordt vijfde. Het is misschien niet de tijdrit van zijn leven, maar ook niet zo slecht. Hij wordt op waarde geklopt.’

Dumoulin zelf deed nog wel goede zaken in het klassement. Hij steeg na de tijdrit van de negende naa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .