Tevreden na koninginnenrit Tour

Tom Dumoulin was woendag een tevreden man na afloop van de loodzware zeventiende etappe van de Tour de France. 'Heel goed, bijna perfect', zei hij aan de finish. 'Primoz Roglic heeft weer een beetje tijd gepakt op zijn voornaamste concurrent Pogacar. Dat is heel mooi', doelde hij op de tijdwinst van zijn kopman. Roglic kwam als tweede over de finish, 15 seconden achter de Colombiaanse ritwinnaar Miguel Ángel López (Astana). Tadej Pogacar eindigde als derde en zag zijn achterstand op geletruidrager Roglic in het algemeen klassement groeien tot 57 seconden. 'Dat is mooi maar nog lang niet genoeg om zeker te zijn met die etappe van donderdag', blikte Dumoulin vooruit naar de derde bergrit op rij.