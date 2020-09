Eredivisie op 1,5 meter

Fans van voetbalclub PEC Zwolle op de tribune voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord in het MAC3Park stadion, zaterdagavond in Zwolle. Ruim een half jaar na de laatste wedstrijd in het afgebroken seizoen 2019-2020 is de eredivisie zaterdag weer van start gegaan. Twee weken geleden ging de Keuken Kampioen Divisie al van start. In alle voetbalstadions zijn fans van de thuisspelende club welkom, maar ze moeten vanwege de coronamaatregelen onderling wel 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat de voetbalclubs lang niet de volledige capaciteit van hun stadions kunnen gebruiken. <

