Veldrijden, sprinten, tijdrijden en klimmen: Wout van Aert kan het allemaal

Hij zou dit jaar in de luwte zijn Tour de France moeten afwerken, als knecht bij Jumbo-Visma van kopmannen Primoz Roglic (drager van de gele trui) en Tom Dumoulin, maar niets is minder waar. Wout van Aert is één van dé smaakmakers van het peloton na de eerste tien etappes. Met twee etappezeges op zak en kilometers aan beulswerk op op van het peloton is hij veelbesproken. ‘Een alleskunner’, noemt Eurosport-commentator en Gentenaar Jeroen Vanbelleghem zijn 25-jarige landgenoot. ‘Dat hij klassiekers, tijdritten en massaspurts kan winnen, was bekend, maar dat hij ook in het hooggebergte zó goed is, is toch wel nieuw voor ons. Al liet hij in de klassieker Strade Bianche al zien goed over hellingen te komen (Van Aert won die wedstrij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .