Op de skeelers op het circuit van Zandvoort

Zandvoort

Kruip in het hoofd van de organisator van het NK Inlineskaten en je vindt er een haast kinderlijke opwinding. Marcel Scheperkamp, disciplinemanager Inlineskaten bij de nationale schaatsbond (KNSB) en voormalig lid van de landelijke skeerlerploeg, verpakt zijn enthousiasme in rake volzinnen. ‘Aanvankelijk zou het NK eind mei gereden worden in Oldebroek en Naaldwijk. Maar door corona werden de evenementen afgelast, waardoor we een tijdje in onzekerheid verkeerden. Een dag nadat het kabinet had besloten dat sportwedstrijden per 1 juli weer toegestaan waren, hebben we een persbericht uitgestuurd, waarin we meldden dat het circuit van Zandvoort de nieuwe locatie zou worden. Samen met Heerenveen en Wolvega overigens, want het NK..

