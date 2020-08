Is topsport in zijn algemeenheid verantwoord? ‘Wielrennen is gewoon hartstikke ongezond’

De sportwereld werd begin augustus opgeschrikt door de huiveringwekkende val van wielrenner Fabio Jakobsen. Hoe gevaarlijk is wielrennen eigenlijk? Is topsport in zijn algemeenheid verantwoord?

Amersfoort

De 23-jarige wielrenner Fabio Jakobsen van Deceunicnk-QuickStep werd in de Ronde van Polen met een snelheid van 80 kilometer per uur door Dylan Groenewegen door het vanghek getorpedeerd. In de weken na het ongeluk in Katowice rolden kenners en experts over elkaar heen met hun mening. Een dodelijke sprint zoals in de eerste etappe van de Ronde van Polen, zo was de teneur, zou nooit en te nimmer mogen worden toegestaan.

De vraag rijst zo zoetjes aan hoe verantwoord wielrennen op topniveau is. Valpartijen zijn aan de orde van de dag, terwijl de coureurs grenzen overgaan om hun ploegleider tevreden te stellen. ‘Wielrennen is gewoon hartstikke ongezond’, zegt Thijs Zonneveld, wielerjournalist van Algemeen Dagblad en voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .