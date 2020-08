Bijzondere sporten: Een punt voor een gevangen frisbee

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: ultimate frisbee.

Arno Smit (42) was niet zo van de teamsporten, totdat hij in aanraking kwam met ultimate frisbee. ‘Ik vond teamsporten in de regel stoerdoenerij, machogedrag en haantjesgedrag. Als je een tegenstander hebt, is dat gelijk je vijand. Maar bij ultimate frisbee kan ik zowel met mijn teamgenoten als met mijn tegenstander even makkelijk praten langs de zijlijn. In het veld zijn we fel, daarbuiten zijn we stimulerend naar elkaar toe.’

Smit maakte kennis met de sport toen hij meedeed aan een toernooi voor beginners. Dat beviel hem zo goed, dat hij zich aansloot bij de ‘Blue Fingers Ultimate Zwolle’, een lokale ultimate frisbee-club. ‘Je speelt in een veld dat de lengte heeft van een voetbalveld en de breedte van de helft daarvan’, legt hij uit. H..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .