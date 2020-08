'Je kunt altijd meer dan je denkt'

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: acroyoga.

Het was per toeval dat Elisah Pals (36) uit Breda met acroyoga in aanraking kwam. ‘Ik was bevriend geraakt met een Oostenrijkse jongen. Op zijn Facebookpagina zag ik dat hij een yogaretraite organiseerde in Oostenrijk. Er stond acroyoga bij, maar je hebt wel tientallen soorten. Ik dacht: ik ga daar lekker

ontspannen.’

Maar toen ze in de bergen aankwam, stond haar een verrassing te wachten. ‘Het bleek acrobatische yoga te zijn, dat is waar acro voor staat. Toen schrok ik. Ik ben niet sterk of lenig of flexibel en slecht met balans. Ik moest echt even een knop omzetten: nu ik er toch ben, ga ik meedoen. Ik probeer het gewoon. Is het niks, dan stop ik ermee. Als ik mij niet ga openstellen, wordt het een lange en vervelende w..

