Jakobsen na zware operatie nog in kunstmatige coma

De artsen in Polen houden Fabio Jakobsen nog wat langer in een kunstmatige coma. De Nederlandse wielrenner, die zwaargewond raakte na een angstwekkende val in de Ronde van Polen, zou eigenlijk donderdag al wakker worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vandaag.

Katowice

Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis in het nabij Katowice gelegen Sosnowiec volgens het Poolse persbureau PAP. 'We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden', aldus de woordvoerder. Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht.

Het ziekenhuis meldde eerder dat Jakobsen buiten levensgevaar is. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij geen hersen- of rugletsel heeft en dat ook vitale organen onbeschadigd zijn. Volgens teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck - QuickStep zijn wel alle beenderen in zijn gezicht gebroken. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis gaat het om onder meer breuken rond zijn oogkassen, kaak en onderkaak. Lefevere verweet sprinter Dylan Groenewegen, die Jakobsen in de massaspurt de hekken induwde, een 'moordaanslag'. 'We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie een klacht in te dienen voor het opzettelijk toebrengen van verwondingen. Heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft.' <