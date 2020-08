Sporten maakt kinderen weerbaar

Jantje Beton is er blij mee, want buitenspelen is ernstig op z'n retour: nog slechts 14 procent van de kinderen doet dat dagelijks.

Den Haag

Sport in Nederland komt er bekaaid vanaf als het gaat om overheidssteun, weet SP-politicus Peter Kwint. Het is het 35-jarige Kamerlid een doorn in het oog dat de sportsector in vergelijking met andere sectoren relatief weinig financiële steun ontvangt: 400 miljoen euro. ‘Bewegen is hartstikke belangrijk en kan flink bijdragen aan het terugdringen van de zorgkosten’, stelt hij. ‘Momenteel bedragen de jaarlijkse zorgkosten 75 miljard euro. In 2040 zal dat bedrag op 175 miljard liggen, gelet op de trend van de laatste jaren. Je kunt niet alles ophangen aan het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging, maar feit is wel dat er heel veel winst te behalen valt. Daarom heeft de SP gevraagd het budget voor sport fli..

