Bijzondere sporten: Behendiger en meer focus met nunchaku

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: Nunchaku.

‘De nunchaku is een handwapen dat Bruce Lee in de jaren ‘zeventig introduceerde in zijn films’, vertelt Bernard Roessen (41) uit Groningen. ‘Halverwege de jaren tachtig kwam het over uit Frankrijk, waarna door Milo Lambrecht en een grote groep sportleraren ons Nederlands systeem is ontwikkeld.’ Het wapen is gelegaliseerd voor het gebruik in sportscholen, die de ‘safety nunchaku’ gebruiken. Het wapen bestaat uit twee stokken, die aan de uiteinden verbonden worden door een korte ketting of touw.

Roessen beschrijft nunchaku als een methodische sport met veel pedagogische en didactische sportelementen en wedstrijdelementen. ‘Het is een semi-contact vechtsport.’ Zelf beoefent hij de sport al sinds 1990, ruim dertig jaar. Hij is inmiddels zo ge..

