Psychische problemen in de topsport: ‘Ik kon het niet verkroppen wanneer ik een domme fout had gemaakt’

Amsterdam

We pakken het roemruchte ‘polletje’ er maar bij. Het is april 1987 als PSV-doelman Hans van Breukelen in de slotfase van het uitduel bij Feyenoord flink met de bal stuitert, voordat hij wil uittrappen. Door een oneffenheid in de grasmat blijft de bal plots doodstil liggen in De Kuip. Van Breukelen raapt hem op en wil hem bij een 1-0 voorsprong zover mogelijk wegknallen. Maar tot zijn verbazing klinken dan de schelle fluittonen van arbiter Albert Thomas, die de spelregels perfect beheerst en weet dat een keeper in deze situatie de bal niet meer mag oppakken.

Van Breukelen trok zich de storm van kritiek erg aan. Hij had als gelouterde doelman moeten weten dat hij de bal niet meer had mogen oprapen in Rotterdam. Vlak voordat hij dat..

