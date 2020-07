Atlete Sifan Hassan had opeens geen doel meer

Met twee wereldtitels op zak was hardloopster Sifan Hassan een van de grote kanshebbers voor een dubbele olympische titel. En toen werden de Spelen uitgesteld. ‘Ik heb me een paar weken rot gevoeld’.

Arnhem

Ze is zo lang weg geweest, dat haar manager Sander Ogink grapt of ze opnieuw geïntroduceerd moet worden. Dat hoeft niet, Sifan Hassan (27) ziet er nog hetzelfde uit. Vrolijke ogen, half in-gevlochten haar. Alleen geen trainingspak, de tweevoudig wereldkampioene van Doha draagt op Papendal een spijkerbroek. Haar atletenoutfit bleef vaker in de kast, want ze trainde door het coronavirus veel minder dan normaal. Vier weken zou Hassan in Ethiopië zitten om te trainen. Het werden vijf maanden. Ze kwam deze week pas terug naar Nederland.

De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter zal op 15 augustus in Monaco meedoen aan de eerste ‘normale’ Diamond League-wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus. Verwachtingen heeft Hassan niet v..

