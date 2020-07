Code rood in Tokio. Gaan de Olympische Spelen in 2021 wel door?

Over een jaar beginnen de uitgestelde Olympische Zomerspelen van Tokio. Of blijft corona roet in het eten gooien?

Tokio

Is het wel haalbaar om de Spelen in 2012 te houden?

Aan een belangrijke voorwaarde is voldaan. Het is de Japanse organisatie gelukt om de 42 stadions en het olympisch dorp, waar circa 11 duizend sporters worden gehuisvest, voor volgend jaar vast te leggen. Dat was geen gemakkelijke opdracht. De meeste locaties zouden na afloop van de oorspronkelijk geplande Zomer- en Paralympische Spelen een andere bestemming krijgen. Veel appartementen in het olympisch dorp waren al verkocht. Toch is het twijfelachtig of al die stadions over 365 dagen, als de -Zomerspelen beginnen, daadwerkelijk met ambitieuze topsporters uit ruim tweehonderd landen gevuld zullen worden. Op dit moment zit -Japan op slot. Uit vrees voor corona zijn inwoners uit 129 l..

