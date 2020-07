Grote clubs peilen de tijd slecht

Hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van clubs en spelers?

Rotterdam

Als íémand zinnig kan praten over de gekte van de wonderlijke voetbalbiotoop, is het verslaggever Tom Knipping. De journalist van voetbalweekblad Voetbal International publiceert al meer dan tien jaar onophoudelijk over financiële geldstromen in het voetbal. Samen met Iwan van Duren bracht hij onder meer het boek We schieten je kapot uit, over de rol van de maffia in het internationale topvoetbal. Toen Knipping en Van Duren uitgebreid over het zogenoemde matchfixing schreven, leidde dat tot Kamervragen.

Knipping: 'Het betaalde (top)voetbal is een hectische wereld waarin aparte wetten gelden, die afwijken van het ‘gewone&rsqu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .