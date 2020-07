‘Ik kan er mijn creativiteit in kwijt’

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: zeemeerminzwemmen.

Wat is er heerlijker dan als je als vrij een zeemeermin door het water bewegen, als het voorbeeld van Ariël, ‘the little mermaid’? Als Jopie Louwe Kooijmans (29) uit Zaandam haar staart en vin aantrekt, voelt ze zich helemaal op haar gemak en glijden de dagelijkse sores van haar af. Zeemerminzwemmen, internationaal gezien ook wel ‘mermaiding’ genoemd, is haar passie. Moeilijk? ‘Dat valt mee, het is een heel natuurlijke manier van bewegen. Eigenlijk zwem je met een vin aan beide voeten. Hoe je zwemt, is vergelijkbaar met een dolfijn. Met je lichaam maak je één grote beweging, je kunt er ook best hard mee gaan.’

Mensen die haar goed kenden, keken er niet verbaasd van op dat ze het liefs..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .