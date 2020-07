Japan past Olympische Spelen aan

Tokio

Veiligheid voor de atleten staat daarbij voorop, zo benadrukt voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité. De oud-topjudoka zit ook als bestuurslid in het organisatiecomité. 'De Spelen zijn normaal gesproken prachtig en extravagant, zo heb ik zelf mogen ervaren', zegt Yamashita, die als judoka in 1984 in Los Angeles goud veroverde in de open klasse en ook vier wereldtitels op zijn erelijst heeft staan. 'Ik denk niet dat deze Spelen dit zullen nastreven. De eerste prioriteit is veiligheid en gezondheid.'

De Spelen van Tokio zouden eigenlijk volgende week beginnen, op 24 juli. Als gevolg van de coronacrisis besloten Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in maart om het sportevenement een jaar te verplaatsen. <